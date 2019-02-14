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Оптимальный

Торжок (бывш. Торжокуниверсалбанк),

Торжок (бывш. Торжокуниверсалбанк) вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
1,00%
Сумма
от 100 ₽
Срок
1100 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • капитализация
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
3
Ставка
1%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
1100 дней
от 100 ₽ 1
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
ежегодно
Пополнение
возможно
Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
25.01.2019 13:31
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Оптимальный» в 2 городах России
3 664
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Справочная информация
ПАО «Банк «Торжок»
Адрес
172002, Тверская обл., г. Торжок, пл. Ананьина, д. 3
ОГРН
1026900000170
Отделения и банкоматы
в вашем городе Торжок
Отделения 4
Банкоматы 0
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Телефоны
(48251) 9-17-30

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