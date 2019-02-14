Оптимальный
Торжок (бывш. Торжокуниверсалбанк),
Торжок (бывш. Торжокуниверсалбанк) вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
1,00%
Сумма
от 100 ₽
Срок
1100 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- капитализация
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
3 ₽
Ставка
1%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|1100 дней
|от 100 ₽
|1
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- ежегодно
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
- возможно
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 25.01.2019 13:31
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Оптимальный» в 2 городах России
3 664
Справочная информация
ПАО «Банк «Торжок»
- Адрес
- 172002, Тверская обл., г. Торжок, пл. Ананьина, д. 3
- ОГРН
- 1026900000170
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Торжок
- Телефоны
-
(48251) 9-17-30
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Связь-БанкЛьготные условия досрочного расторжения
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