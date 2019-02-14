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Удобный

Старооскольский Агропромбанк,

Старооскольский Агропромбанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 6,25%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
от 365 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
31 240
Ставка
6,25%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
от 1 до 2 лет
от 10 000 ₽ 5,5
от 100 000 ₽ 5,75
от 300 000 ₽ 6
от 500 000 ₽ 6,25
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на счёт до востребования
Капитализация
нет
Пополнение
возможно
Частичное снятие
возможно, но есть ограничения:

в размере 30% от суммы вклада; при переходе суммы вклада в новый суммовой диапазон процентная ставка устанавливается соответственно новому диапазону

Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
возможно при увеличении суммы
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
11.02.2019 17:12
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Удобный» в 1 городе России
3 521
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Справочная информация
ООО «Старооскольский коммерческий агропромбанк»
Адрес
309511, Белгородская обл., г. Старый Оскол, <nobr>мкр-н</nobr> Олимпийский, д. 62
ОГРН
1023100000857
Отделения и банкоматы
в вашем городе Старый Оскол
Отделения 2
Банкоматы 6
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Телефоны
(4725) 44-98-61 — телефон горячей линии

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Валютный 1 500 $ Посмотреть
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