Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация ежемесячно Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях проценты выплачиваются за фактическое время нахождения денежных средств во вкладе без изменения процентной ставки Автопролонгация возможна Дата актуализации 25.01.2019 13:32

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.