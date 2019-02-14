Вход

Доходный

Торжок (бывш. Торжокуниверсалбанк),

Торжок (бывш. Торжокуниверсалбанк) вклад

Все вклады банка
Валюта
USD EUR
Ставка
0,80%
Сумма
от 5 000 $
Срок
367 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • капитализация
  • льготное расторжение
Вклад
Доход
Мой доход
40 $
Ставка
0,8%

Измените параметры расчета

Детальный расчет
Заявка недоступна
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • USD
  • EUR
367 дней
от 5 000 $ 0,8
367 дней
от 5 000 € 0,2
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
ежемесячно
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

проценты выплачиваются за фактическое время нахождения денежных средств во вкладе без изменения процентной ставки

Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
25.01.2019 13:32
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Доходный» в 2 городах России
3 646
Вернуться в поиск
Справочная информация
ПАО «Банк «Торжок»
Адрес
172002, Тверская обл., г. Торжок, пл. Ананьина, д. 3
ОГРН
1026900000170
Отделения и банкоматы
в вашем городе Торжок
Отделения 4
Банкоматы 0
посмотреть на карте
Телефоны
(48251) 9-17-30

Специальные предложения по вкладам
Для посетителей Банки.ру

Все специальные предложения

Другие вклады банка

Название Макс. ставка, % Мин. сумма
Люкс 6,9 1 000 000 ₽ Посмотреть
Пенсионный 6,5 5 000 ₽ Посмотреть
Особый 6 50 000 ₽ Посмотреть
Срочный 2,5 5 000 ₽ Посмотреть
Классический 1 10 000 $ Посмотреть
Оптимальный 1 100 ₽ Посмотреть
Удобный 0,3 1 000 $ Посмотреть
Другие вклады

Виды вкладов

Популярные предложения

Другие предложения

Показать еще