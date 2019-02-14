Срочный (в конце срока)
Объединенный Банк Республики,
Объединенный Банк Республики вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 6,25%
Сумма
от 5 000 ₽
Срок
от 60 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- льготное расторжение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
15 582 ₽
Ставка
6,25%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|60 дней
|91 день
|от 5 000 ₽
|—
|5
|от 50 000 ₽
|—
|5,75
|от 500 000 ₽
|—
|6
|от 1 000 000 ₽
|—
|6,25
|от 15 000 000 ₽
|6
|—
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
для вклада на 91 день проценты за полные месяцы выплачиваются по ставке 2%, на 60 дней - 5,5% годовых
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 05.02.2019 17:20
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Срочный (в конце срока)» в 2 городах России
4 079
Справочная информация
ООО «КБ «Объединенный банк Республики»
- Адрес
- 428010, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Коммунальная Слобода, д. 25а
- ОГРН
- 1022100000120
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Чебоксары
- Телефоны
-
(8352) 34-45-15
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|Макс. ставка, %
|Мин. сумма
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|7,25
|50 000 ₽
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