Вход

Срочный (ежемесячно)

Объединенный Банк Республики,

Объединенный Банк Республики вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 7,25%
Сумма
от 5 000 ₽
Срок
от 180 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
Вклад
Доход
Мой доход
18 124
Ставка
7,25%

Измените параметры расчета

Детальный расчет
Заявка недоступна
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
180 дней 365 дней 1826 дней
от 5 000 ₽ 5,25 5,5
от 50 000 ₽ 6 6,25 7,25
от 500 000 ₽ 6,25 6,5 7,25
от 1 000 000 ₽ 6,5 7 7,25
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования

за каждый полный месяц - по ставке 2% годовых

Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
05.02.2019 17:19
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Срочный (ежемесячно)» в 2 городах России
5 936
Вернуться в поиск
Справочная информация
ООО «КБ «Объединенный банк Республики»
Адрес
428010, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Коммунальная Слобода, д. 25а
ОГРН
1022100000120
Отделения и банкоматы
в вашем городе Чебоксары
Отделения 3
Банкоматы 0
посмотреть на карте
Телефоны
(8352) 34-45-15

Специальные предложения по вкладам
Для посетителей Банки.ру

Все специальные предложения

Другие вклады банка

Название Макс. ставка, % Мин. сумма
Срочный (в конце срока) 6,25 1 000 000 ₽ Посмотреть
Другие вклады

Виды вкладов

Популярные предложения

Другие предложения

Показать еще