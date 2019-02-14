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Социальный

Кемсоцинбанк,

Кемсоцинбанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
6,00%
Сумма
от 10 ₽
Срок
730 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
1
Ставка
6%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
730 дней
от 10 ₽ 6
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
ежемесячно
Специальный вклад
пенсионный
Особые условия
  • вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения
Пополнение
возможно

взносы собственных средств возможны только после первого перечисления из ПФР

Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
на льготных условиях

проценты выплачиваются за фактическое время нахождения денежных средств по ставке вклада

Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
12.02.2019 11:22
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Социальный» в 6 городах России
3 873
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Справочная информация
АО «Кемеровский социально-инновационный банк»
Адрес
650000, г. Кемерово, ул. Дзержинского, д. 12
ОГРН
1024200001891
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Телефоны
(3842) 36-90-90

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