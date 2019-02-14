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Срочный

Центр-инвест,

Центр-инвест вклад

Все вклады банка
Валюта
USD EUR
Ставка
до 2,00%
Сумма
от 500 $
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Мой доход
100 $
Ставка
2%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • USD
  • EUR
3 мес. 6 мес. 1 год
от 500 $ 0,8 1,35 1,7
от 5 000 $ 1 1,75 2
3 мес. 6 мес. 1 год
от 4 500 € 0,05 0,1
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
07.02.2019 11:21
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Срочный» в 80 городах России
8 120
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Справочная информация
ПАО «Коммерческий банк «Центр-инвест»
Адрес
344010, г. Ростов-на-Дону, <nobr>пр-т</nobr> Соколова, д. 62
Сайт
www.centrinvest.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Ростов-на-Дону
Отделения 22
Банкоматы 154
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Телефоны
(863) 200-00-00 — информационно-справочная служба

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Срочный на 3 года 5,08 500 000 ₽ Посмотреть
Пенсионный Накопительный на 3 года (льготное расторжение через 6 месяцев) 3,83 10 000 ₽ Посмотреть
Комфортный 3,67 25 000 ₽ Посмотреть
Накопительный с неснижаемым остатком 3 250 000 ₽ Посмотреть
Особый 3 25 000 ₽ Посмотреть
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