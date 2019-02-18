Вход
Поиск

Удобный

Кузбассхимбанк,

Кузбассхимбанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 5,90%
Сумма
от 5 000 ₽
Срок
от 32 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
50
Ставка
5,9%

Измените параметры расчета

Детальный расчет
Заявка недоступна
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
32 дня 62 дня
от 5 000 ₽ 5,4 5,9
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Пополнение
возможно
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
14.02.2019 12:53
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Удобный» в 1 городе России
3 917
Вернуться в поиск
Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк «Кузбассхимбанк»
Адрес
650040, г. Кемерово, ул. Юрия Двужильного, д. 12
ОГРН
1024200001847
Отделения и банкоматы
в вашем городе Кемерово
Отделения 2
Банкоматы 0
посмотреть на карте
Телефоны
(3842) 38-50-79

Специальные предложения по вкладам
Для посетителей Банки.ру

Все специальные предложения

Другие вклады банка

Название Макс. ставка, % Мин. сумма
Максимальный 8 100 000 ₽ Посмотреть
Оптимальный 7,7 100 000 ₽ Посмотреть
Пенсионный 7,5 1 000 ₽ Посмотреть
Практичный 6,5 5 000 ₽ Посмотреть
Стабильный 6,35 100 000 ₽ Посмотреть
Стандартный 6,2 5 000 ₽ Посмотреть
Валютный - 367 дней 1,3 1 000 $ Посмотреть
Валютный плюс 1,1 1 000 $ Посмотреть
Евродепозит 0,8 1 000 € Посмотреть
Валютный 0,7 100 $ Посмотреть
Другие вклады

Виды вкладов

Популярные предложения

Другие предложения

Показать еще