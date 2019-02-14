Универсальный
ЕАТП Банк,
ЕАТП Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 5,70%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
365 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
17 548 ₽
Ставка
5,7%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|1 год
|от 50 000 ₽
|5,5
|от 300 000 ₽
|5,7
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на счёт банковской карты или на счёт до востребования
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
- срок внесения пополнения
1 000 рублей; не позднее 30 дней до окончания срока вклада
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
при нахождении средств во вкладе от 91 до 180 дней - по ставке 3%, более 181 дня - по ставке 4% годовых
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 23.01.2019 15:47
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Универсальный» в 1 городе России
3 638
Справочная информация
АО «Евро-Азиатский Торгово-Промышленный Банк»
- Адрес
- 414000, г. Астрахань, ул. Ногина, д. 3
- ОГРН
- 1023000817388
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Астрахань
- Телефоны
-
(8512) 51-72-50
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