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Универсальный

ЕАТП Банк,

ЕАТП Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 5,70%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
365 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
17 548
Ставка
5,7%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
1 год
от 50 000 ₽ 5,5
от 300 000 ₽ 5,7
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на счёт банковской карты или на счёт до востребования
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения

1 000 рублей; не позднее 30 дней до окончания срока вклада

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

при нахождении средств во вкладе от 91 до 180 дней - по ставке 3%, более 181 дня - по ставке 4% годовых

Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
23.01.2019 15:47
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Универсальный» в 1 городе России
3 638
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Справочная информация
АО «Евро-Азиатский Торгово-Промышленный Банк»
Адрес
414000, г. Астрахань, ул. Ногина, д. 3
ОГРН
1023000817388
Отделения и банкоматы
в вашем городе Астрахань
Отделения 8
Банкоматы 8
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Телефоны
(8512) 51-72-50

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