Параметры вклада Выплата процентов ежеквартально Капитализация ежеквартально по выбору клиента Специальный вклад пенсионный Особые условия вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения Пополнение возможно, но есть ограничения: срок внесения пополнения не позднее 91 до окончания срока действия договра Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях невостребованные проценты за истекший срок пересчитываются по 1/2 ставки вклада Автопролонгация возможна Дата актуализации 07.02.2019 10:50

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.