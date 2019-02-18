Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на счет вклада "Универсал" Капитализация нет Специальный вклад пенсионный Особые условия вклад открывается при наличии пенсионного удостоверения Пополнение возможно Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях проценты за полные месяцы выплачиваются по ставке вклада Автопролонгация возможна Дата актуализации 14.02.2019 13:40

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.