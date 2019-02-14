Параметры вклада Выплата процентов ежеквартально Капитализация ежеквартально по выбору клиента проценты начисляются и капитализируются каждые 61 день Пополнение возможно, но есть ограничения: срок внесения пополнения не позднее 91 дня до окончания договора Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях по истечении 183 дней - по ставки 1/2 и в размере 1/2 процентной ставки начисляемой на сумму дополнительного взноса Автопролонгация невозможна Дата актуализации 07.02.2019 10:52

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.