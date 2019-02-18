Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на счет вклада "Универсал" Капитализация нет Пополнение возможно Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях до 30 дней - 0,5%;

31-60 дней – 3%;

61-90 дней – 4%;

91-180 дней – 5%;

181-366 дней – 6%;

367-549 дней – 7% годовых Автопролонгация невозможна Дата актуализации 14.02.2019 13:43

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.