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Доход шесть раз в год

Актив Банк,

Актив Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
6,70%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
420 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежеквартально
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
79
Ставка
6,7%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
420 дней
от 1 000 ₽ 6,7
Параметры вклада
Выплата процентов
ежеквартально
Капитализация
ежеквартально по выбору клиента
проценты выплачиваются по истечении каждые 60 дней или капитализируются
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения

не позднее 91 дня до окончания договора

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

ранее выплаченные проценты не пересчитываются

Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
07.02.2019 10:53
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Доход шесть раз в год» в 12 городах России
6 810
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Справочная информация
ПАО «Акционерный Коммерческий Банк «Актив Банк»
Адрес
430000, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 52
Отделения и банкоматы
в вашем городе Саранск
Отделения 9
Банкоматы 15
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Телефоны
(8342) 47-52-70

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Название Макс. ставка, % Мин. сумма
Люкс мой день 7,75 3 000 000 ₽ Посмотреть
Люкс доверительный 7,5 3 000 000 ₽ Посмотреть
Выгодный 7,5 1 000 ₽ Посмотреть
Актуальный 7,4 1 000 ₽ Посмотреть
Люкс особый 7,3 3 000 000 ₽ Посмотреть
Максимальный доход 6,8 1 000 ₽ Посмотреть
Пенсионный 6,8 1 000 ₽ Посмотреть
Гарантированный доход 6,5 1 000 ₽ Посмотреть
Максимальный 6,5 1 000 ₽ Посмотреть
Лучший 6,5 1 000 000 ₽ Посмотреть
Актив 5,8 1 000 ₽ Посмотреть
Долгосрочный 5,7 1 000 ₽ Посмотреть
Пенсионный процент 5,5 100 ₽ Посмотреть
Быстрый доход 5,5 1 000 ₽ Посмотреть
Накопительный 2 1 000 ₽ Посмотреть
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