Доход шесть раз в год
Актив Банк,
Актив Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
6,70%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
420 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежеквартально
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
79 ₽
Ставка
6,7%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|420 дней
|от 1 000 ₽
|6,7
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежеквартально
- Капитализация
-
ежеквартально
по выбору клиента
проценты выплачиваются по истечении каждые 60 дней или капитализируются
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- срок внесения пополнения
не позднее 91 дня до окончания договора
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
ранее выплаченные проценты не пересчитываются
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 07.02.2019 10:53
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Доход шесть раз в год» в 12 городах России
6 810
Справочная информация
ПАО «Акционерный Коммерческий Банк «Актив Банк»
- Адрес
- 430000, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 52
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Саранск
- Телефоны
-
(8342) 47-52-70
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|7,3
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|Максимальный доход
|6,8
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|6,5
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|6,5
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