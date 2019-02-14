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Долгосрочный

Актив Банк,

Актив Банк вклад

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Валюта
RUB
Ставка
5,70%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
1096 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
186
Ставка
5,7%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
3 года 1 день
от 1 000 ₽ 5,7
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения

не позднее 91 дня до окончания договора

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

проценты за полные месяцы выплачиваются по ставке вклада

Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
07.02.2019 10:55
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Долгосрочный» в 12 городах России
6 372
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Справочная информация
ПАО «Акционерный Коммерческий Банк «Актив Банк»
Адрес
430000, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 52
Отделения и банкоматы
в вашем городе Саранск
Отделения 9
Банкоматы 15
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Телефоны
(8342) 47-52-70

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Название Макс. ставка, % Мин. сумма
Люкс мой день 7,75 3 000 000 ₽ Посмотреть
Люкс доверительный 7,5 3 000 000 ₽ Посмотреть
Выгодный 7,5 1 000 ₽ Посмотреть
Актуальный 7,4 1 000 ₽ Посмотреть
Люкс особый 7,3 3 000 000 ₽ Посмотреть
Максимальный доход 6,8 1 000 ₽ Посмотреть
Пенсионный 6,8 1 000 ₽ Посмотреть
Доход шесть раз в год 6,7 1 000 ₽ Посмотреть
Гарантированный доход 6,5 1 000 ₽ Посмотреть
Максимальный 6,5 1 000 ₽ Посмотреть
Лучший 6,5 1 000 000 ₽ Посмотреть
Актив 5,8 1 000 ₽ Посмотреть
Пенсионный процент 5,5 100 ₽ Посмотреть
Быстрый доход 5,5 1 000 ₽ Посмотреть
Накопительный 2 1 000 ₽ Посмотреть
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