Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно Капитализация ежемесячно по выбору клиента Пополнение возможно, но есть ограничения: срок внесения пополнения не позднее 91 дня до окончания договора Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях проценты за полные месяцы выплачиваются по ставке вклада Автопролонгация возможна Дата актуализации 07.02.2019 10:55

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.