Параметры вклада Выплата процентов раз в полгода снятие капитализированных процентов каждые 186 дней Капитализация раз в полгода по выбору клиента проценты капитализируются каждые 186 дней Пополнение возможно Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях при расторжении договора в течение 186 дней основного срока проценты по вкладу начисляются в размере 50% ставки, по истечении 186 дней - в размере полной ставки вклада Автопролонгация возможна Дата актуализации 11.02.2019 13:26

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.