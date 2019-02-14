Годовой
Кузнецкбизнесбанк,
Кузнецкбизнесбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 6,10%
Сумма
от 5 000 ₽
Срок
372 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: раз в полгода
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
44 204 ₽
Ставка
6,1%
Измените параметры расчета
Заявка недоступна
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|372 дня
|от 5 000 ₽
|5,9
|от 700 000 ₽
|6,1
Параметры вклада
- Выплата процентов
-
раз в полгода
снятие капитализированных процентов каждые 186 дней
- Капитализация
-
раз в полгода
по выбору клиента
проценты капитализируются каждые 186 дней
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
при расторжении договора в течение 186 дней основного срока проценты по вкладу начисляются в размере 50% ставки, по истечении 186 дней - в размере полной ставки вклада
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 11.02.2019 13:26
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Годовой» в 2 городах России
4 265
Справочная информация
АО «Акционерный банк «Кузнецкбизнесбанк»
- Адрес
- 654080, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Кирова, д. 89 Б
- ОГРН
- 1024200001814
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Новокузнецк
- Телефоны
-
(3843) 70-38-88
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Связь-БанкЛьготные условия досрочного расторжения
Ставка в рублях 8% Срок 2 года
-
Локо-Банкдо 14% годовых по программе «Капитал в плюс»
Ставка в рублях 9% Срок 300 дней
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,1% Ставка в долларах 4,05%
Другие вклады банка
|Название
|Макс. ставка, %
|Мин. сумма
|Миллионер
|6,5
|3 000 000 ₽
|Посмотреть
|Пенсионер
|6,4
|5 000 ₽
|Посмотреть
|Сезонный
|6,3
|700 000 ₽
|Посмотреть
|Пенсионный Плюс
|6,2
|10 000 ₽
|Посмотреть
|Накопительный
|5,3
|20 000 ₽
|Посмотреть
Виды вкладов
Популярные предложения
Показать еще Свернуть