Растущий доход
КС Банк,
КС Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 5,90%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
от 91 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- капитализация
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
125 ₽
Ставка
5,9%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|от 91 до 181 дня
|от 181 дня до 1 года 1 дня
|от 1 года 1 дня до 2 лет 1 дня
|2 года 1 день
|от 1 000 ₽
|5,2
|5,5
|5,7
|5,9
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 05.02.2019 17:09
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Растущий доход» в 21 городе России
6 328
Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий кредитно-страховой банк «КС Банк»
- Адрес
- 430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Демократическая, д. 30
- ОГРН
- 1021300000072
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Саранск
- Телефоны
-
(8342) 23-50-50 — телефон горячей линии
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