Вход

Накопительный (в долларах США/Евро)

КС Банк,

КС Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
USD EUR
Ставка
0,25%
Сумма
от 1 000 $
Срок
181 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
1 $
Ставка
0,25%

Измените параметры расчета

Детальный расчет
Заявка недоступна
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • USD
  • EUR
181 день
от 1 000 $ 0,25
181 день
от 1 000 € 0,1
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Пополнение
возможно
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна не более 1 раз
Дата актуализации
05.02.2019 17:17
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Накопительный (в долларах США/Евро)» в 21 городе России
4 475
Вернуться в поиск
Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий кредитно-страховой банк «КС Банк»
Адрес
430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Демократическая, д. 30
ОГРН
1021300000072
Отделения и банкоматы
в вашем городе Саранск
Отделения 23
Банкоматы 22
посмотреть на карте
Телефоны
(8342) 23-50-50 — телефон горячей линии

Специальные предложения по вкладам
Для посетителей Банки.ру

Все специальные предложения

Другие вклады банка

Название Макс. ставка, % Мин. сумма
Доверие 6,2 1 000 000 ₽ Посмотреть
Растущий доход 5,9 1 000 ₽ Посмотреть
Выгодное вложение 5,8 1 000 ₽ Посмотреть
Пенсионный комфорт 5,5 50 ₽ Посмотреть
Доходный год 5,3 1 000 ₽ Посмотреть
Престиж 5 5 000 ₽ Посмотреть
Оптимальный (в долларах США/евро) 0,5 5 000 $ Посмотреть
Другие вклады

Виды вкладов

Популярные предложения

Другие предложения

Показать еще