Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно Капитализация ежемесячно по выбору клиента Специальный вклад пенсионный Особые условия вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения или удостоверения судьи в отставке Пополнение возможно Частичное снятие возможно при снятии первоначальной суммы вклада проценты начисляются в размере ставки, установленной на первоначальную сумму вклада;

при снятии суммы пополнения - в размере ставки, действовавшей в банке на момент пополнения вклада Досрочное расторжение на льготных условиях по ставке вклада Автопролонгация возможна Дата актуализации 05.02.2019 17:14

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.