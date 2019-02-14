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Пенсионный комфорт

КС Банк,

КС Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
5,50%
Сумма
от 50 ₽
Срок
1096 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
9
Ставка
5,5%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
3 года 1 день
от 50 ₽ 5,5
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Специальный вклад
пенсионный
Особые условия
  • вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения или удостоверения судьи в отставке
Пополнение
возможно
Частичное снятие
возможно
  • при снятии первоначальной суммы вклада проценты начисляются в размере ставки, установленной на первоначальную сумму вклада;
  • при снятии суммы пополнения - в размере ставки, действовавшей в банке на момент пополнения вклада
Досрочное расторжение
на льготных условиях

по ставке вклада

Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
05.02.2019 17:14
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсионный комфорт» в 21 городе России
4 826
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Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий кредитно-страховой банк «КС Банк»
Адрес
430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Демократическая, д. 30
ОГРН
1021300000072
Отделения и банкоматы
в вашем городе Саранск
Отделения 23
Банкоматы 22
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Телефоны
(8342) 23-50-50 — телефон горячей линии

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Название Макс. ставка, % Мин. сумма
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Доходный год 5,3 1 000 ₽ Посмотреть
Престиж 5 5 000 ₽ Посмотреть
Оптимальный (в долларах США/евро) 0,5 5 000 $ Посмотреть
Накопительный (в долларах США/Евро) 0,25 1 000 $ Посмотреть
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