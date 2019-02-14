Параметры вклада Выплата процентов ежеквартально Капитализация ежеквартально по выбору клиента Пополнение возможно Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях проценты за полный квартал сохраняются Автопролонгация невозможна Дата актуализации 05.02.2019 17:15

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.