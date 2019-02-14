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Доходный год

КС Банк,

КС Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
5,30%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
366 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежеквартально
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
54
Ставка
5,3%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
1 год 1 день
от 1 000 ₽ 5,3
Параметры вклада
Выплата процентов
ежеквартально
Капитализация
ежеквартально по выбору клиента
Пополнение
возможно
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

проценты за полный квартал сохраняются

Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
05.02.2019 17:15
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Доходный год» в 21 городе России
5 428
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Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий кредитно-страховой банк «КС Банк»
Адрес
430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Демократическая, д. 30
ОГРН
1021300000072
Отделения и банкоматы
в вашем городе Саранск
Отделения 23
Банкоматы 22
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Телефоны
(8342) 23-50-50 — телефон горячей линии

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