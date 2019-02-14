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Оптимальный (в долларах США/евро)

КС Банк,

КС Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
USD EUR
Ставка
0,50%
Сумма
от 5 000 $
Срок
366 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
25 $
Ставка
0,5%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • USD
  • EUR
1 год 1 день
от 5 000 $ 0,5
1 год 1 день
от 5 000 € 0,2
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Пополнение
возможно
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
05.02.2019 17:16
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Оптимальный (в долларах США/евро)» в 21 городе России
4 133
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Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий кредитно-страховой банк «КС Банк»
Адрес
430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Демократическая, д. 30
ОГРН
1021300000072
Отделения и банкоматы
в вашем городе Саранск
Отделения 23
Банкоматы 22
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Телефоны
(8342) 23-50-50 — телефон горячей линии

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