Параметры вклада Выплата процентов раз в полгода снятие капитализированных процентов каждые 186 дней Капитализация раз в полгода по выбору клиента проценты капитализируются каждые 186 дней Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма 1 000 рублей Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Автопролонгация возможна Дата актуализации 11.02.2019 13:27

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.