Накопительный
Кузнецкбизнесбанк,
Кузнецкбизнесбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
5,30%
Сумма
от 20 000 ₽
Срок
1116 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: раз в полгода
- капитализация
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
3 466 ₽
Ставка
5,3%
Измените параметры расчета
Заявка недоступна
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|3 года 21 день
|от 20 000 ₽
|5,3
Параметры вклада
- Выплата процентов
-
раз в полгода
снятие капитализированных процентов каждые 186 дней
- Капитализация
-
раз в полгода
по выбору клиента
проценты капитализируются каждые 186 дней
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
1 000 рублей
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 11.02.2019 13:27
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Накопительный» в 2 городах России
4 100
Справочная информация
АО «Акционерный банк «Кузнецкбизнесбанк»
- Адрес
- 654080, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Кирова, д. 89 Б
- ОГРН
- 1024200001814
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Новокузнецк
- Телефоны
-
(3843) 70-38-88
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,1% Ставка в долларах 4,05%
-
Связь-БанкЛьготные условия досрочного расторжения
Ставка в рублях 8% Срок 2 года
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,3% Ставка в долларах 4,05%
Другие вклады банка
|Название
|Макс. ставка, %
|Мин. сумма
|Миллионер
|6,5
|3 000 000 ₽
|Посмотреть
|Пенсионер
|6,4
|5 000 ₽
|Посмотреть
|Сезонный
|6,3
|700 000 ₽
|Посмотреть
|Пенсионный Плюс
|6,2
|10 000 ₽
|Посмотреть
|Годовой
|6,1
|700 000 ₽
|Посмотреть
Виды вкладов
Популярные предложения
Показать еще Свернуть