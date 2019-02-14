Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация нет Специальный вклад пенсионный Особые условия вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма 1 500 рублей Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях по истечении 365 дней - по ставке вклада Автопролонгация возможна Дата актуализации 12.02.2019 17:17

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.