Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация нет Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма

срок внесения пополнения 3 000 рублей; в течение первых девяти месяцев Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях до 180 дней - 0,1%;

от 181 до 364 дня - 4%;

от 365 до 375 дней - 5% годовых Автопролонгация возможна Дата актуализации 12.02.2019 17:19

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.