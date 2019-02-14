Срочный накопительный
Йошкар-Ола,
Йошкар-Ола вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
5,00%
Сумма
от 5 000 ₽
Срок
375 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
257 ₽
Ставка
5%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|375 дней
|от 5 000 ₽
|5
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
- срок внесения пополнения
3 000 рублей; в течение первых девяти месяцев
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
- до 180 дней - 0,1%;
- от 181 до 364 дня - 4%;
- от 365 до 375 дней - 5% годовых
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 12.02.2019 17:19
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Срочный накопительный» в 6 городах России
4 346
Справочная информация
ПАО «Банк «Йошкар-Ола»
- Адрес
- 424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д. 39г
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Йошкар-Ола
- Телефоны
-
(8362) 42-13-70
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