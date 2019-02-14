Праздничный
Йошкар-Ола,
Йошкар-Ола вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
6,00%
Сумма
от 20 000 ₽
Срок
400 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- льготное расторжение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
1 314 ₽
Ставка
6%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|400 дней
|от 20 000 ₽
|6
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
до 270 дней - 0,1%;от 271 до 399 дней - 5% годовых
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 12.02.2019 17:20
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Праздничный» в 6 городах России
6 425
Справочная информация
ПАО «Банк «Йошкар-Ола»
- Адрес
- 424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д. 39г
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Йошкар-Ола
- Телефоны
-
(8362) 42-13-70
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