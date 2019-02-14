Пенсионный Плюс
Кузнецкбизнесбанк,
Кузнецкбизнесбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
6,20%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
372 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежеквартально
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
647 ₽
Ставка
6,2%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|372 дня
|от 10 000 ₽
|6,2
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежеквартально
- Капитализация
- ежеквартально по выбору клиента
- Специальный вклад
- пенсионный
- Особые условия
-
- вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
3 000 рублей
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
ранее выплаченные/капитализированные проценты сохраняются
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 11.02.2019 12:46
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсионный Плюс» в 2 городах России
4 243
Справочная информация
АО «Акционерный банк «Кузнецкбизнесбанк»
- Адрес
- 654080, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Кирова, д. 89 Б
- ОГРН
- 1024200001814
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Новокузнецк
- Телефоны
-
(3843) 70-38-88
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