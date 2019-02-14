Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно Капитализация ежемесячно по выбору клиента Специальный вклад пенсионный Особые условия для открытия вклада необходимо предъявить паспорт, пенсионное удостоверение или документы, подтверждающие отнесение физического лица к льготной категории Пополнение возможно Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях из расчета 1/2 от ставки вклада Автопролонгация возможна не более 2 раз Дата актуализации 14.02.2019 15:11

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.