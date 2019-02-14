Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация ежеквартально Пополнение возможно не позднее 30 дней до даты окончания срока вклада;

банк вправе прекратить прием дополнительных взносов Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях от 91 до 539 дней - 4% в рублях Автопролонгация возможна Дата актуализации 11.02.2019 16:53

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.