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Накопительный

Северный Народный Банк,

Северный Народный Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,00%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
от 180 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
920
Ставка
6%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
180 дней 360 дней 540 дней
от 10 000 ₽ 5,5 5,75 6
180 дней 360 дней 540 дней
от 100 $ 0,5 0,7 0,8
180 дней 360 дней 540 дней
от 100 € 0,1 0,2 0,3
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
ежеквартально
Пополнение
возможно
  • не позднее 30 дней до даты окончания срока вклада;
  • банк вправе прекратить прием дополнительных взносов
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

от 91 до 539 дней - 4% в рублях

Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
11.02.2019 16:53
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Накопительный» в 5 городах России
5 172
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Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк «Северный Народный Банк»
Адрес
167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 68
Отделения и банкоматы
в вашем городе Сыктывкар
Отделения 6
Банкоматы 18
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Телефоны
(8212) 44-53-64

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