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Пенсионный

Северный Народный Банк,

Северный Народный Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
5,75%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
390 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
632
Ставка
5,75%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
390 дней
от 10 000 ₽ 5,75
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
ежемесячно
Специальный вклад
пенсионный
Особые условия
  • вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения
Пополнение
возможно

банк вправе прекратить прием дополнительных взносов

Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
на льготных условиях

ранее выплаченные проценты не пересчитываются

Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
11.02.2019 16:55
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсионный» в 5 городах России
4 615
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Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк «Северный Народный Банк»
Адрес
167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 68
Отделения и банкоматы
в вашем городе Сыктывкар
Отделения 6
Банкоматы 18
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Телефоны
(8212) 44-53-64

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