Выбор
Курскпромбанк,
Курскпромбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
USD EUR
Ставка
до 1,15%
Сумма
от 100 $
Срок
от 65 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
1 $
Ставка
1,15%
Измените параметры расчета
Заявка недоступна
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- USD
- EUR
|от 65 до 90 дней
|от 91 до 180 дней
|от 181 до 270 дней
|от 100 $
|0,05
|0,35
|1,15
|от 65 до 90 дней
|от 91 до 180 дней
|от 181 до 270 дней
|от 100 €
|0,01
|0,3
|0,35
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 08.02.2019 10:30
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Выбор» в 12 городах России
5 195
Справочная информация
ПАО «Курский промышленный банк»
- Адрес
- 305000, г. Курск, ул. Ленина, д. 13
- ОГРН
- 1024600001458
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Курск
- Телефоны
-
(4712) 70-37-03
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Банк ЗенитБазовая ставка 7,75% + 0,25 п.п. к ставке по промокоду
Ставка в рублях 8% Срок 500 дней
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 7,4% Ставка в долларах 3,75%
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,3% Ставка в долларах 4,05%
Другие вклады банка
|Название
|Макс. ставка, %
|Мин. сумма
|Традиции роста
|7,25
|40 000 000 ₽
|Посмотреть
|Регион+
|6,9
|12 000 ₽
|Посмотреть
|Сберегательный
|6,9
|10 000 ₽
|Посмотреть
|Накопительный
|6,7
|10 000 ₽
|Посмотреть
|Мобильный (раз в полгода)
|6,3
|10 000 ₽
|Посмотреть
|Умники и умницы
|6,3
|5 000 ₽
|Посмотреть
|Инвестиционный+
|6,3
|100 000 ₽
|Посмотреть
|Мобильный (ежеквартально)
|6,2
|10 000 ₽
|Посмотреть
|Мобильный (ежемесячно)
|6
|10 000 ₽
|Посмотреть
|Семейные ценности
|6
|1 000 ₽
|Посмотреть
|Люкс
|5,8
|1 500 000 ₽
|Посмотреть
|Золотая серия Премиум
|2
|30 000 $
|Посмотреть
|Стандарт+
|1,5
|300 $
|Посмотреть
|Стратегия
|1,2
|5 000 $
|Посмотреть
|Валютный резерв
|0,5
|100 €
|Посмотреть
Виды вкладов
Популярные предложения
Показать еще Свернуть