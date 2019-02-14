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Стандарт+

Курскпромбанк,

Курскпромбанк вклад

Все вклады банка
Валюта
USD EUR
Ставка
1,50%
Сумма
от 300 $
Срок
365 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
Вклад
Доход
Мой доход
5 $
Ставка
1,5%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • USD
  • EUR
1 год
от 300 $ 1,5
1 год
от 300 € 0,4
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
08.02.2019 10:33
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Стандарт+» в 12 городах России
5 723
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Справочная информация
ПАО «Курский промышленный банк»
Адрес
305000, г. Курск, ул. Ленина, д. 13
ОГРН
1024600001458
Отделения и банкоматы
в вашем городе Курск
Отделения 17
Банкоматы 42
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Телефоны
(4712) 70-37-03

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