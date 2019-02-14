Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация ежеквартально Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма

срок внесения пополнения для вклада от 100 долларов/евро - 50 долларов/евро;

от 2 500 долларов/евро - 100 долларов/евро;

от 5 000 долларов/евро - 250 долларов/евро;

в течение первых 6 месяцев действия договора вклада Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Автопролонгация возможна Дата актуализации 08.02.2019 10:32

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.