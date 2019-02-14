Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно Капитализация ежемесячно по выбору клиента Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма

срок внесения пополнения 5 000 рублей;

в течение первого года действия договора вклада Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях от 91 до 270 дней - 3,3%;

от 271 до 366 дней - 3,8%;

от 367 до 546 дней - 4,3%;

от 547 до 730 дней - 4,8%;

от 731 дня и более - 5,1% годовых Автопролонгация невозможна Дата актуализации 08.02.2019 10:22

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.