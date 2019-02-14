Инвестиционный+
Курскпромбанк,
Курскпромбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
6,30%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
1095 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
20 724 ₽
Ставка
6,3%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|3 года
|от 100 000 ₽
|6,3
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
- срок внесения пополнения
- 5 000 рублей;
- в течение первого года действия договора вклада
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
- от 91 до 270 дней - 3,3%;
- от 271 до 366 дней - 3,8%;
- от 367 до 546 дней - 4,3%;
- от 547 до 730 дней - 4,8%;
- от 731 дня и более - 5,1% годовых
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 08.02.2019 10:22
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Инвестиционный+» в 12 городах России
5 401
Справочная информация
ПАО «Курский промышленный банк»
- Адрес
- 305000, г. Курск, ул. Ленина, д. 13
- ОГРН
- 1024600001458
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Курск
- Телефоны
-
(4712) 70-37-03
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