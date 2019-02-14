Доходный (капитализация)
Томскпромстройбанк,
Томскпромстройбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 6,00%
Сумма
от 150 000 ₽
Срок
от 271 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- капитализация
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
12 007 ₽
Ставка
6%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|271 день
|360 дней
|от 150 000 ₽
|5,5
|—
|от 200 000 ₽
|—
|6
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- раз в полгода
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
10 000 рублей
- Частичное снятие
- возможно
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 16.01.2019 16:02
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Доходный (капитализация)» в 6 городах России
4 459
Справочная информация
ПАО «Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк»
- Адрес
- 634061, г. Томск, просп. Фрунзе, д. 90
- ОГРН
- 1027000002446
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Томск
- Телефоны
-
(3822) 26-59-31
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