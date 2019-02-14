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Пенсионный (ежеквартально)

Томскпромстройбанк,

Томскпромстройбанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 7,00%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
от 181 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежеквартально
  • капитализация
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
71
Ставка
7%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
181 день 360 дней
от 1 000 ₽ 6,25 7
Параметры вклада
Выплата процентов
ежеквартально на счёт банковской карты или на счёт до востребования
Капитализация
ежеквартально по выбору клиента
Специальный вклад
пенсионный
Особые условия
  • вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения

по вкладу сроком 180 дней - без ограничений, 360 дней - в течение первых шести месяцев

Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
16.01.2019 16:03
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсионный (ежеквартально)» в 6 городах России
4 542
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Справочная информация
ПАО «Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк»
Адрес
634061, г. Томск, просп. Фрунзе, д. 90
ОГРН
1027000002446
Отделения и банкоматы
в вашем городе Томск
Отделения 5
Банкоматы 28
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Телефоны
(3822) 26-59-31

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Название Макс. ставка, % Мин. сумма
VIP 7,12 2 000 000 ₽ Посмотреть
Срочный (ежеквартально) 6,25 1 000 ₽ Посмотреть
Удобный+ 6,19 25 000 ₽ Посмотреть
Мобильный 6 30 000 ₽ Посмотреть
Доходный (капитализация) 6 200 000 ₽ Посмотреть
Пенсионный (в конце срока) 5,5 1 000 ₽ Посмотреть
Доходный (в конце срока) 5 100 000 ₽ Посмотреть
Срочный (в конце срока) 4,7 1 000 ₽ Посмотреть
Срочный (в валюте) 2,5 50 000 $ Посмотреть
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