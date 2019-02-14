Параметры вклада Выплата процентов ежеквартально на счёт банковской карты или на счёт до востребования Капитализация ежеквартально по выбору клиента Специальный вклад пенсионный Особые условия вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения Пополнение возможно, но есть ограничения: срок внесения пополнения по вкладу сроком 180 дней - без ограничений, 360 дней - в течение первых шести месяцев Частичное снятие возможно Минимальный неснижаемый остаток равен минимальной сумме вклада Досрочное расторжение по ставке до востребования Автопролонгация невозможна Дата актуализации 16.01.2019 16:03

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.