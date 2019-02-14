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Высокий доход

Евроальянс,

Евроальянс вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
5,03%
Сумма
от 5 000 ₽
Срок
1095 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
812
Ставка
5,03%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
3 года
от 5 000 ₽ 5,03
  • предусмотрено три периода начисления процентов: с 1 по 365 день - 7%, с 366 по 730 день - 5%, с 731 по 1 080 день - 3% годовых;
  • в таблице указана средняя годовая ставка за полный срок вклада
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на счёт банковской карты или на счёт до востребования
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Лестничный вклад
да
Особые условия
  • вклад с "лестничным" начислением процентов (до 7%)
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения

500 рублей; в течение первых 270 дней; ставка на сумму дополнительных взносов - 2% годовых

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

начисленные проценты за каждый полный год хранения вклада сохраняются

Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
11.02.2019 11:27
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Высокий доход» в 9 городах России
4 337
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Справочная информация
АО «Коммерческий инвестиционный банк «Евроальянс»
Адрес
153000, г. Иваново, ул. Станко, д. 13
ОГРН
1023700001467
Отделения и банкоматы
в вашем городе Иваново
Отделения 6
Банкоматы 10
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Телефоны
(4932) 47-15-33

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Удачный 6,25 1 400 000 ₽ Посмотреть
Заслуженный 5 100 ₽ Посмотреть
Управляемый 4,25 20 000 ₽ Посмотреть
Классика 4,25 1 400 000 ₽ Посмотреть
Срочный 2,75 1 000 ₽ Посмотреть
Рантье 0,7 30 000 $ Посмотреть
Капитал-Плюс 0,6 30 000 $ Посмотреть
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