Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на счёт банковской карты или на счёт до востребования Капитализация ежемесячно по выбору клиента Лестничный вклад да Особые условия вклад с "лестничным" начислением процентов (до 7%) Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма

срок внесения пополнения 500 рублей; в течение первых 270 дней; ставка на сумму дополнительных взносов - 2% годовых Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях начисленные проценты за каждый полный год хранения вклада сохраняются Автопролонгация невозможна Дата актуализации 11.02.2019 11:27

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.