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Срочный (в валюте)

Томскпромстройбанк,

Томскпромстройбанк вклад

Все вклады банка
Валюта
USD EUR
Ставка
до 2,50%
Сумма
от 100 $
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
1 267 $
Ставка
2,5%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • USD
  • EUR
91 день 181 день 370 дней
от 100 $ 0,4 0,8 1,3
от 1 000 $ 0,75 1,5 2
от 50 000 $ 1 2 2,5
91 день 181 день 370 дней
от 100 € 0,2 0,3 0,5
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Пополнение
возможно
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
16.01.2019 16:03
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Срочный (в валюте)» в 6 городах России
4 039
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Справочная информация
ПАО «Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк»
Адрес
634061, г. Томск, просп. Фрунзе, д. 90
ОГРН
1027000002446
Отделения и банкоматы
в вашем городе Томск
Отделения 5
Банкоматы 28
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Телефоны
(3822) 26-59-31

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Удобный+ 6,19 25 000 ₽ Посмотреть
Мобильный 6 30 000 ₽ Посмотреть
Доходный (капитализация) 6 200 000 ₽ Посмотреть
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