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Умные деньги

Всероссийский Банк Развития Регионов,

Всероссийский Банк Развития Регионов вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,00%
Сумма
от 1 ₽
Срок
от 31 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
0
Ставка
6%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
31 день 61 день 91 день 180 дней 270 дней 365 дней 545 дней 732 дня
от 1 ₽ 4,9 5,3 6 6 5,9 6 5,8 5,8
31 день 61 день 91 день 180 дней 270 дней 365 дней 545 дней 732 дня
от 1 $ 0,2 0,2 0,3 0,3 1,4 1,5 1,5 1,4
31 день 61 день 91 день 180 дней 270 дней 365 дней 545 дней 732 дня
от 1 € 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,19 0,19 0,19
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
по желанию вкладчика возможен выпуск банковской карты Visa/Mastercard/МИР с бесплатным годовым обслуживанием, категория карты зависит от суммы вклада
Капитализация
нет
Особые условия
  • вклад открывается через систему ДБО или банкоматы банка с использованием пластиковой карты
Пополнение
возможно

в любом банкомате или через систему ДБО банка

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
возможно через банкомат или через интернет-банк
Дата актуализации
11.02.2019 14:02
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Умные деньги» в 48 городах России
29 100
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Справочная информация
АО «Всероссийский банк развития регионов»
Адрес
129594, г. Москва, ул. Сущевский вал, д. 65, корп. 1
Сайт
www.vbrr.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 7
Банкоматы 137
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Телефоны
8 800 700-03-49 — контакт-центр

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Прайм-М 7,1 500 000 000 ₽ Посмотреть
Доходный 6,8 1 500 000 ₽ Посмотреть
Привилегия 6,65 500 000 000 ₽ Посмотреть
Растем вместе 6,4 700 000 ₽ Посмотреть
Накопительный 6,35 1 500 000 ₽ Посмотреть
Ипотечный (в интернет-банке) 6,3 10 000 ₽ Посмотреть
Особый статус 6,3 500 000 000 ₽ Посмотреть
Ипотечный (в отделении банка) 6 10 000 ₽ Посмотреть
Комфортный 5,9 1 500 000 ₽ Посмотреть
Пенсионный капитал 5,5 100 000 ₽ Посмотреть
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