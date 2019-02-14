Параметры вклада Выплата процентов в конце срока по желанию вкладчика возможен выпуск банковской карты Visa/Mastercard/МИР с бесплатным годовым обслуживанием, категория карты зависит от суммы вклада Капитализация нет Особые условия вклад открывается через систему ДБО или банкоматы банка с использованием пластиковой карты Пополнение возможно в любом банкомате или через систему ДБО банка Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Автопролонгация невозможна Открытие вклада online возможно через банкомат или через интернет-банк Дата актуализации 11.02.2019 14:02

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.