Умные деньги
Всероссийский Банк Развития Регионов,
Всероссийский Банк Развития Регионов вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,00%
Сумма
от 1 ₽
Срок
от 31 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
0 ₽
Ставка
6%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|31 день
|61 день
|91 день
|180 дней
|270 дней
|365 дней
|545 дней
|732 дня
|от 1 ₽
|4,9
|5,3
|6
|6
|5,9
|6
|5,8
|5,8
|31 день
|61 день
|91 день
|180 дней
|270 дней
|365 дней
|545 дней
|732 дня
|от 1 $
|0,2
|0,2
|0,3
|0,3
|1,4
|1,5
|1,5
|1,4
|31 день
|61 день
|91 день
|180 дней
|270 дней
|365 дней
|545 дней
|732 дня
|от 1 €
|0,01
|0,01
|0,01
|0,01
|0,01
|0,19
|0,19
|0,19
Параметры вклада
- Выплата процентов
-
в конце срока
по желанию вкладчика возможен выпуск банковской карты Visa/Mastercard/МИР с бесплатным годовым обслуживанием, категория карты зависит от суммы вклада
- Капитализация
- нет
- Особые условия
-
- вклад открывается через систему ДБО или банкоматы банка с использованием пластиковой карты
- Пополнение
-
возможно
в любом банкомате или через систему ДБО банка
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- возможно через банкомат или через интернет-банк
- Дата актуализации
- 11.02.2019 14:02
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Умные деньги» в 48 городах России
29 100
Справочная информация
АО «Всероссийский банк развития регионов»
- Адрес
- 129594, г. Москва, ул. Сущевский вал, д. 65, корп. 1
- Сайт
- www.vbrr.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 700-03-49 — контакт-центр
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,1% Ставка в долларах 4,05%
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,3% Ставка в долларах 4,05%
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 7,4% Ставка в долларах 3,75%
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|Растем вместе
|6,4
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