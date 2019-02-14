Можно все
Банк Оранжевый,
Банк Оранжевый вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 7,15%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
от 370 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- льготное расторжение
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
71 402 ₽
Ставка
7,15%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|370 дней
|730 дней
|от 100 000 ₽
|6,85
|6,95
|от 500 000 ₽
|7,05
|7,15
|370 дней
|730 дней
|от 2 000 $
|—
|1,85
|370 дней
|730 дней
|от 2 000 €
|—
|0,1
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты
- Капитализация
- нет
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
- возможно
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
- по вкладу сроком 370 дней - по ставке "до востребования";
- по вкладу от 100 000 рублей и сроком 730 дней: до 370 дней - по ставке 0,01%, с 371 по 540 день - 4%, с 541 по 729 день - 4,5% годовых;
- по вкладу от 500 000 рублей и сроком 730 дней: до 370 дней - по ставке 0,01%, с 371 по 540 день - 4,5%, с 541 по 729 день - 5% годовых
- Увеличение ставки
-
возможно
при других условиях
+0,15 п.п. при открытии вклада в рублях и долларах онлайн
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк или через мобильный банк
- Дата актуализации
- 07.02.2019 11:48
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Можно все» в 2 городах России
17 823
Справочная информация
ООО «Банк «Оранжевый»
- Адрес
- 198013, г. Санкт-Петербург, ул. Рузовская, д. 16, литер А
- ОГРН
- 1023800000322
- Сайт
- www.bankorange.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Санкт-Петербург
- Телефоны
-
8 800 500-80-88 — единая справочная служба
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по вкладам
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