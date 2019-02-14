Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты Капитализация нет Пополнение возможно Частичное снятие возможно Минимальный неснижаемый остаток равен минимальной сумме вклада Досрочное расторжение на льготных условиях по вкладу сроком 370 дней - по ставке "до востребования";

по вкладу от 100 000 рублей и сроком 730 дней: до 370 дней - по ставке 0,01%, с 371 по 540 день - 4%, с 541 по 729 день - 4,5% годовых;

по вкладу от 500 000 рублей и сроком 730 дней: до 370 дней - по ставке 0,01%, с 371 по 540 день - 4,5%, с 541 по 729 день - 5% годовых Увеличение ставки возможно при других условиях +0,15 п.п. при открытии вклада в рублях и долларах онлайн Автопролонгация невозможна Открытие вклада online возможно через интернет-банк или через мобильный банк Дата актуализации 07.02.2019 11:48

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.