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Можно все

Банк Оранжевый,

Банк Оранжевый вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 7,15%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
от 370 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
71 402
Ставка
7,15%

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Детальный расчет
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
370 дней 730 дней
от 100 000 ₽ 6,85 6,95
от 500 000 ₽ 7,05 7,15
370 дней 730 дней
от 2 000 $ 1,85
370 дней 730 дней
от 2 000 € 0,1
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты
Капитализация
нет
Пополнение
возможно
Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
на льготных условиях
  • по вкладу сроком 370 дней - по ставке "до востребования";
  • по вкладу от 100 000 рублей и сроком 730 дней: до 370 дней - по ставке 0,01%, с 371 по 540 день - 4%, с 541 по 729 день - 4,5% годовых;
  • по вкладу от 500 000 рублей и сроком 730 дней: до 370 дней - по ставке 0,01%, с 371 по 540 день - 4,5%, с 541 по 729 день - 5% годовых
Увеличение ставки
возможно при других условиях

+0,15 п.п. при открытии вклада в рублях и долларах онлайн

Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк или через мобильный банк
Дата актуализации
07.02.2019 11:48
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Можно все» в 2 городах России
17 823
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Справочная информация
ООО «Банк «Оранжевый»
Адрес
198013, г. Санкт-Петербург, ул. Рузовская, д. 16, литер А
ОГРН
1023800000322
Сайт
www.bankorange.ru
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Телефоны
8 800 500-80-88 — единая справочная служба

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