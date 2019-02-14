Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на счёт до востребования Капитализация нет Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма 100 долларов/евро Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях по истечении более половины срока вклада проценты выплачиваются в размере 50% ставки, действующей по вкладу на сумму от 10 000 до 30 000 долларов, от 10 000 до 25 000 евро Автопролонгация возможна Дата актуализации 11.02.2019 12:04

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.