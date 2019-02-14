Вход

Рантье

Евроальянс,

Евроальянс вклад

Все вклады банка
Валюта
USD EUR
Ставка
до 0,70%
Сумма
от 10 000 $
Срок
от 182 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
210 $
Ставка
0,7%

Измените параметры расчета

Детальный расчет
Заявка недоступна
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • USD
  • EUR
6 мес. 12 мес.
от 10 000 $ 0,2 0,5
от 30 000 $ 0,3 0,7
6 мес. 12 мес.
от 10 000 € 0,01 0,01
от 25 000 € 0,01 0,01
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на счёт до востребования
Капитализация
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма

100 долларов/евро

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

по истечении более половины срока вклада проценты выплачиваются в размере 50% ставки, действующей по вкладу на сумму от 10 000 до 30 000 долларов, от 10 000 до 25 000 евро

Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
11.02.2019 12:04
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Рантье» в 9 городах России
3 475
Вернуться в поиск
Справочная информация
АО «Коммерческий инвестиционный банк «Евроальянс»
Адрес
153000, г. Иваново, ул. Станко, д. 13
ОГРН
1023700001467
Отделения и банкоматы
в вашем городе Иваново
Отделения 6
Банкоматы 10
посмотреть на карте
Телефоны
(4932) 47-15-33

Специальные предложения по вкладам
Для посетителей Банки.ру

Все специальные предложения

Другие вклады банка

Название Макс. ставка, % Мин. сумма
Оптимальный 7,5 1 400 000 ₽ Посмотреть
Почетный 7,5 1 400 000 ₽ Посмотреть
Правильный выбор 6,71 5 000 ₽ Посмотреть
Удачный 6,25 1 400 000 ₽ Посмотреть
Высокий доход 5,03 5 000 ₽ Посмотреть
Заслуженный 5 100 ₽ Посмотреть
Управляемый 4,25 20 000 ₽ Посмотреть
Классика 4,25 1 400 000 ₽ Посмотреть
Срочный 2,75 1 000 ₽ Посмотреть
Капитал-Плюс 0,6 30 000 $ Посмотреть
Другие вклады

Виды вкладов

Популярные предложения

Другие предложения

Показать еще