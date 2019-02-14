Капитал-Плюс
Евроальянс,
Евроальянс вкладВсе вклады банка
Валюта
USD EUR
Ставка
до 0,60%
Сумма
от 1 000 $
Срок
от 91 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- капитализация
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
180 $
Ставка
0,6%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- USD
- EUR
|91 день
|181 день
|271 день
|365 дней
|от 1 000 $
|0,05
|0,1
|0,2
|0,3
|от 10 000 $
|0,05
|0,15
|0,3
|0,4
|от 30 000 $
|0,05
|0,2
|0,4
|0,6
|91 день
|181 день
|271 день
|365 дней
|от 1 000 €
|0,01
|0,01
|0,01
|0,01
|от 25 000 €
|0,01
|0,01
|0,01
|0,01
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
100 долларов/евро
- Частичное снятие
-
возможно
неснижаемый остаток - 20 000 долларов/15 000 евро
- Досрочное расторжение
-
по ставке до востребования
по истечении 91/181 дня со дня заключения договора проценты выплачиваются по ставке 0,05-0,1% годовых в долларах, 0,01% годовых в евро
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 11.02.2019 12:04
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Капитал-Плюс» в 9 городах России
3 599
Справочная информация
АО «Коммерческий инвестиционный банк «Евроальянс»
- Адрес
- 153000, г. Иваново, ул. Станко, д. 13
- ОГРН
- 1023700001467
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Иваново
- Телефоны
-
(4932) 47-15-33
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