Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно Капитализация ежемесячно по выбору клиента Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма 100 долларов/евро Частичное снятие возможно неснижаемый остаток - 20 000 долларов/15 000 евро Досрочное расторжение по ставке до востребования по истечении 91/181 дня со дня заключения договора проценты выплачиваются по ставке 0,05-0,1% годовых в долларах, 0,01% годовых в евро Автопролонгация возможна Дата актуализации 11.02.2019 12:04

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.