Классика
Евроальянс,
Евроальянс вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 4,25%
Сумма
от 5 000 ₽
Срок
от 91 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
29 505 ₽
Ставка
4,25%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|91 день
|181 день
|271 день
|365 дней
|от 5 000 ₽
|1,5
|2
|—
|—
|от 15 000 ₽
|3,25
|3,75
|—
|—
|от 100 000 ₽
|3,5
|4
|—
|—
|от 1 400 000 ₽
|3,75
|4,25
|—
|—
|91 день
|181 день
|271 день
|365 дней
|от 500 $
|0,01
|0,01
|0,3
|0,5
|от 10 000 $
|0,1
|0,3
|0,5
|0,7
|от 30 000 $
|0,3
|0,5
|0,7
|0,9
|91 день
|181 день
|271 день
|365 дней
|от 500 €
|0,01
|0,01
|0,05
|0,1
|от 25 000 €
|0,01
|0,05
|0,05
|0,1
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 11.02.2019 12:02
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Классика» в 9 городах России
4 303
Справочная информация
АО «Коммерческий инвестиционный банк «Евроальянс»
- Адрес
- 153000, г. Иваново, ул. Станко, д. 13
- ОГРН
- 1023700001467
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Иваново
- Телефоны
-
(4932) 47-15-33
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|Макс. ставка, %
|Мин. сумма
|Оптимальный
|7,5
|1 400 000 ₽
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|Почетный
|7,5
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|Правильный выбор
|6,71
|5 000 ₽
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|Удачный
|6,25
|1 400 000 ₽
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|Высокий доход
|5,03
|5 000 ₽
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|Заслуженный
|5
|100 ₽
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|Управляемый
|4,25
|20 000 ₽
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|Срочный
|2,75
|1 000 ₽
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|Рантье
|0,7
|30 000 $
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|Капитал-Плюс
|0,6
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