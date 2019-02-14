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Классика

Евроальянс,

Евроальянс вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 4,25%
Сумма
от 5 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Мой доход
29 505
Ставка
4,25%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
91 день 181 день 271 день 365 дней
от 5 000 ₽ 1,5 2
от 15 000 ₽ 3,25 3,75
от 100 000 ₽ 3,5 4
от 1 400 000 ₽ 3,75 4,25
91 день 181 день 271 день 365 дней
от 500 $ 0,01 0,01 0,3 0,5
от 10 000 $ 0,1 0,3 0,5 0,7
от 30 000 $ 0,3 0,5 0,7 0,9
91 день 181 день 271 день 365 дней
от 500 € 0,01 0,01 0,05 0,1
от 25 000 € 0,01 0,05 0,05 0,1
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
11.02.2019 12:02
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Классика» в 9 городах России
4 303
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Справочная информация
АО «Коммерческий инвестиционный банк «Евроальянс»
Адрес
153000, г. Иваново, ул. Станко, д. 13
ОГРН
1023700001467
Отделения и банкоматы
в вашем городе Иваново
Отделения 6
Банкоматы 10
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Телефоны
(4932) 47-15-33

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Название Макс. ставка, % Мин. сумма
Оптимальный 7,5 1 400 000 ₽ Посмотреть
Почетный 7,5 1 400 000 ₽ Посмотреть
Правильный выбор 6,71 5 000 ₽ Посмотреть
Удачный 6,25 1 400 000 ₽ Посмотреть
Высокий доход 5,03 5 000 ₽ Посмотреть
Заслуженный 5 100 ₽ Посмотреть
Управляемый 4,25 20 000 ₽ Посмотреть
Срочный 2,75 1 000 ₽ Посмотреть
Рантье 0,7 30 000 $ Посмотреть
Капитал-Плюс 0,6 30 000 $ Посмотреть
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