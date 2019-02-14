Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация нет Специальный вклад для своих Особые условия вклад открывается при определенном условии: закончился срок действия имеющегося срочного вклада “Комфортный”, открытого в банке и вклад не был востребован вкладчиком Пополнение возможно Частичное снятие возможно, но есть ограничения: количество операций частичного снятия один раз в календарный месяц Минимальный неснижаемый остаток равен минимальной сумме вклада Досрочное расторжение по ставке до востребования Автопролонгация возможна Дата актуализации 01.02.2019 11:38

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.