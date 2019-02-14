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Комфортный

Иваново,

Иваново вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
3,50%
Сумма
от 15 000 ₽
Срок
367 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
528
Ставка
3,5%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
367 дней
от 15 000 ₽ 3,5
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Специальный вклад
для своих
Особые условия
  • вклад открывается при определенном условии: закончился срок действия имеющегося срочного вклада “Комфортный”, открытого в банке и вклад не был востребован вкладчиком
Пополнение
возможно
Частичное снятие
возможно, но есть ограничения:
  • количество операций частичного снятия

один раз в календарный месяц

Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
01.02.2019 11:38
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Комфортный» в 3 городах России
3 905
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Справочная информация
АО «Коммерческий банк «Иваново»
Адрес
153002, г. Иваново, просп. Ленина, д. 31а
ОГРН
1043700028679
Отделения и банкоматы
в вашем городе Иваново
Отделения 6
Банкоматы 6
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Телефоны
(4932) 30-55-34

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