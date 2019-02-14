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Пенсионный капитал

Иваново,

Иваново вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 7,75%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
от 181 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
109 057
Ставка
7,75%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
181 день 271 день 367 дней 730 дней
от 1 000 ₽ 7 7,25 7,5 7,5
от 1 400 000 ₽ 7,25 7,5 7,75 7,75
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
по желанию вкладчика возможно ежемесячное получение процентов
Капитализация
нет
Специальный вклад
пенсионный
Особые условия
  • вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • максимальная сумма

100 000 рублей в месяц

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

по вкладу сроком 730 дней - по ставке 5,5% годовых по истечении 368 дней

Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
01.02.2019 11:35
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсионный капитал» в 3 городах России
5 376
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Справочная информация
АО «Коммерческий банк «Иваново»
Адрес
153002, г. Иваново, просп. Ленина, д. 31а
ОГРН
1043700028679
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Отделения 6
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Телефоны
(4932) 30-55-34

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