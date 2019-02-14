Параметры вклада Выплата процентов в конце срока по желанию вкладчика возможно ежемесячное получение процентов Капитализация нет Специальный вклад пенсионный Особые условия вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения Пополнение возможно, но есть ограничения: максимальная сумма 100 000 рублей в месяц Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях по вкладу сроком 730 дней - по ставке 5,5% годовых по истечении 368 дней Автопролонгация возможна Дата актуализации 01.02.2019 11:35

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.