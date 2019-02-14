Пенсионный капитал
Иваново,
Иваново вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 7,75%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
от 181 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
109 057 ₽
Ставка
7,75%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|181 день
|271 день
|367 дней
|730 дней
|от 1 000 ₽
|7
|7,25
|7,5
|7,5
|от 1 400 000 ₽
|7,25
|7,5
|7,75
|7,75
Параметры вклада
- Выплата процентов
-
в конце срока
по желанию вкладчика возможно ежемесячное получение процентов
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- пенсионный
- Особые условия
-
- вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- максимальная сумма
100 000 рублей в месяц
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
по вкладу сроком 730 дней - по ставке 5,5% годовых по истечении 368 дней
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 01.02.2019 11:35
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсионный капитал» в 3 городах России
5 376
Справочная информация
АО «Коммерческий банк «Иваново»
- Адрес
- 153002, г. Иваново, просп. Ленина, д. 31а
- ОГРН
- 1043700028679
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Иваново
- Телефоны
-
(4932) 30-55-34
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