Параметры вклада Выплата процентов ежеквартально Капитализация ежеквартально по выбору клиента Специальный вклад пенсионный * вклад открывается при наличии пенсионного удостоверения; * возможно перечисление социальных выплат и пенсий из пенсионного фонда РФ Особые условия вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения Пополнение возможно, но есть ограничения: максимальная сумма 100 000 рублей в месяц Частичное снятие возможно Минимальный неснижаемый остаток равен минимальной сумме вклада Досрочное расторжение по ставке до востребования Автопролонгация возможна Дата актуализации 01.02.2019 11:36

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.