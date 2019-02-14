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Классический

Иваново,

Иваново вклад

Все вклады банка
Валюта
USD EUR
Ставка
до 0,25%
Сумма
от 500 €
Срок
от 181 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Мой доход
1
Ставка
0,25%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • USD
  • EUR
181 день 367 дней
от 500 $ 0,15 0,25
181 день 367 дней
от 500 € 0,15 0,25
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
01.02.2019 11:39
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Классический» в 5 городах России
4 356
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Справочная информация
АО «Коммерческий банк «Иваново»
Адрес
153002, г. Иваново, просп. Ленина, д. 31а
ОГРН
1043700028679
Отделения и банкоматы
в вашем городе Иваново
Отделения 6
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Телефоны
(4932) 30-55-34

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