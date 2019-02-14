Классический
Иваново,
Иваново вкладВсе вклады банка
Валюта
USD EUR
Ставка
до 0,25%
Сумма
от 500 €
Срок
от 181 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
1 €
Ставка
0,25%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- USD
- EUR
|181 день
|367 дней
|от 500 $
|0,15
|0,25
|181 день
|367 дней
|от 500 €
|0,15
|0,25
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 01.02.2019 11:39
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Классический» в 5 городах России
4 356
Справочная информация
АО «Коммерческий банк «Иваново»
- Адрес
- 153002, г. Иваново, просп. Ленина, д. 31а
- ОГРН
- 1043700028679
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Иваново
- Телефоны
-
(4932) 30-55-34
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