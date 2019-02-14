Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация нет Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях по истечении половины срока вклада проценты пересчитываются исходя из 1/2 действующей ставки вклада;

для вкладов на 31 и 91 день - по ставке "До востребования" за весь срок Автопролонгация возможна Дата актуализации 01.02.2019 13:35

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.