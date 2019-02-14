Классический
Кранбанк,
Кранбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 5,50%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
от 31 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- льготное расторжение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
77 395 ₽
Ставка
5,5%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|31 день
|91 день
|181 день
|367 дней
|734 дня
|от 10 000 ₽
|3
|4
|4,5
|5
|5
|от 1 400 000 ₽
|3,5
|4,5
|5
|5,5
|5
|31 день
|91 день
|181 день
|367 дней
|734 дня
|от 300 $
|0,1
|0,5
|0,75
|1
|1
|от 15 000 $
|0,15
|0,75
|1
|1,25
|1,25
|31 день
|91 день
|181 день
|367 дней
|734 дня
|от 300 €
|0,05
|0,15
|0,25
|0,4
|0,4
|от 10 000 €
|0,1
|0,25
|0,4
|0,5
|0,5
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
- по истечении половины срока вклада проценты пересчитываются исходя из 1/2 действующей ставки вклада;
- для вкладов на 31 и 91 день - по ставке "До востребования" за весь срок
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 01.02.2019 13:35
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Классический» в 8 городах России
7 071
Справочная информация
АО «Кранбанк»
- Адрес
- 153000, г. Иваново просп. Шереметевский, д. 53
- ОГРН
- 1023700007407
- Сайт
- www.kranbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Иваново
- Телефоны
-
8 800 100-50-04 — единая справочная служба
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