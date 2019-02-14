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Классический Плюс

Кранбанк,

Кранбанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 5,00%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
72 004
Ставка
5%

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Детальный расчет
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
91 день 181 день 367 дней 734 дня
от 10 000 ₽ 3,5 4 4,5 4,5
от 1 400 000 ₽ 4 4,5 5 4,5
91 день 181 день 367 дней 734 дня
от 300 $ 0,65 0,9 0,9
от 15 000 $ 0,9 1,15 1,15
91 день 181 день 367 дней 734 дня
от 300 € 0,2 0,3 0,3
от 10 000 € 0,3 0,4 0,4
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на счёт банковской карты
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Пополнение
возможно
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
  • по истечении половины срока вклада проценты пересчитываются исходя из 1/2 действующей ставки вклада;
  • для вкладов на 91 день - по ставке "До востребования"
Увеличение ставки
возможно при других условиях

+0,5 п.п. при оформлении вклада в рублях на 181, 367 или 734 дня с перечислением процентов на счет банковской карты

Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
01.02.2019 13:36
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Классический Плюс» в 8 городах России
6 600
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Справочная информация
АО «Кранбанк»
Адрес
153000, г. Иваново просп. Шереметевский, д. 53
ОГРН
1023700007407
Сайт
www.kranbank.ru
Отделения и банкоматы
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Банкоматы 16
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Телефоны
8 800 100-50-04 — единая справочная служба

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