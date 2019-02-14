Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на счёт банковской карты Капитализация ежемесячно по выбору клиента Пополнение возможно Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях по истечении половины срока вклада проценты пересчитываются исходя из 1/2 действующей ставки вклада;

для вкладов на 91 день - по ставке "До востребования" Увеличение ставки возможно при других условиях +0,5 п.п. при оформлении вклада в рублях на 181, 367 или 734 дня с перечислением процентов на счет банковской карты Автопролонгация возможна Дата актуализации 01.02.2019 13:36

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.