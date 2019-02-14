Мобильный
Кранбанк,
Кранбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 4,00%
Сумма
от 15 000 ₽
Срок
от 91 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
603 ₽
Ставка
4%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|91 день
|181 день
|271 день
|367 дней
|от 15 000 ₽
|3
|3,5
|3,75
|4
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
-
возможно, но есть ограничения:
по истечении первых 30 дней срока вклада
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 01.02.2019 13:36
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Мобильный» в 8 городах России
4 421
Справочная информация
АО «Кранбанк»
- Адрес
- 153000, г. Иваново просп. Шереметевский, д. 53
- ОГРН
- 1023700007407
- Сайт
- www.kranbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Иваново
- Телефоны
-
8 800 100-50-04 — единая справочная служба
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