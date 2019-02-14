Вход

Пенсионный

Кранбанк,

Кранбанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
5,25%
Сумма
от 100 ₽
Срок
367 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
5
Ставка
5,25%

Измените параметры расчета

Детальный расчет
Заявка недоступна
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
367 дней
от 100 ₽ 5,25
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Специальный вклад
пенсионный
Особые условия
  • вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения
Пополнение
возможно
Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
01.02.2019 13:37
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсионный» в 8 городах России
4 646
Вернуться в поиск
Справочная информация
АО «Кранбанк»
Адрес
153000, г. Иваново просп. Шереметевский, д. 53
ОГРН
1023700007407
Сайт
www.kranbank.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Иваново
Отделения 9
Банкоматы 16
посмотреть на карте
Телефоны
8 800 100-50-04 — единая справочная служба

Специальные предложения по вкладам
Для посетителей Банки.ру

Все специальные предложения

Другие вклады банка

Название Макс. ставка, % Мин. сумма
Зимний клад 6 15 000 ₽ Посмотреть
Пенсионный депозит (с ежемесячной выплатой) 6 400 000 ₽ Посмотреть
Отличный плюс 5,75 10 000 ₽ Посмотреть
Пенсионный депозит (с ежемесячной капитализацией) 5,5 400 000 ₽ Посмотреть
Классический 5,5 1 400 000 ₽ Посмотреть
Отличный 5,38 500 000 ₽ Посмотреть
Классический Плюс 5 1 400 000 ₽ Посмотреть
Мобильный 4 15 000 ₽ Посмотреть
Другие вклады

Виды вкладов

Популярные предложения

Другие предложения

Показать еще